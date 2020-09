Manchester City, due giocatori positivi al Covid: annuncio (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Manchester City ha comunicato che due giocatori della rosa di Guardiola sono positivi al Covid. Si tratta di Mahrez e Laporte: entrambi asintomatici e in buona salute. Il Covid ha colpito anche il Manchester City. Due giocatori della rosa allenata da Pep Guardiola sono infatti risultati positivi al tampone anti Coronavirus. Si tratta di Ryhad Mahrez e Aymeric Laporte, attaccante e difensore che sono comunque in buona salute e asintomatici. Come da protocollo, entrambi sono stati posti in isolamento e un nuovo test verrà effettuato al termine della quarantena. Il tutto a pochi giorni dalla ripresa della Premier League, prevista per il prossimo 12 settembre. Il Manchester ... Leggi su bloglive

