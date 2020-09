Juventus, non solo Khedira: un altro calciatore rifiuta la cessione (Di lunedì 7 settembre 2020) La Juventus continua il profondo restyling della rosa per consegnare ad Andrea Pirlo una squadra completa e competitiva. Le manovre fondamentali saranno soprattutto quelle in uscita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, Daniele Rugani avrebbe deciso di accettare i ruolo di quinto centrale pur di non lasciare la Continassa. Soltanto qualche giorno fa, infatti, Cristian Romero è stato ceduto all’Atalanta. Juventus: Rugani vuole restare Rugani vuole quindi giocarsi, all’occorrenza, le sue carte ed essere parte del progetto di Pirlo. Anche De Sciglio non ha espresso la volontà di lasciare, ma se arriveranno offerte la dirigenza aprirà le trattative. Leggi anche:McKennie si presenta: “Juve? Subito entusiasta, volevo accadesse” Rugani, però, avrebbe portato un utile in termini economici alla ... Leggi su juvedipendenza

Il fantasista sloveno, ultima apparizione in campo l'11 luglio contro la Juventus, sta vivendo un difficile momento ... accolto dall'affetto di dirigenti, compagni e tifosi. "Non mollare, Bergamo è ...

Josip Ilicic è tornato a casa. Quantomeno, calcisticamente parlando, quella dell'Atalanta. Oggi, alle ore 15.30, il calciatore sloveno si è affacciato nuovamente al Centro Bortolotti, raccogliendo ed ...

