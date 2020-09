James Rodriguez da Ancelotti: ufficiale il passaggio dal Real all'Everton (Di lunedì 7 settembre 2020) MADRID, Spagna, - " Il Real Madrid e l' Everton si sono accordate per il trasferimento di James Rodriguez ". Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, i Blancos annunciano la cessione ... Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? James Rodriguez ritrova Ancelotti all'Everton ???? - Spazio_Napoli : - zazoomblog : Everton James Rodriguez firma e ritrova Carlo Ancelotti - #Everton #James #Rodriguez #firma - RSIsport : ? James Rodriguez passa dal Real Madrid all'Everton di Ancelotti. - WolfMercato : Però permettetemi di dire che Ghoulam potrebbe pure piazzarlo a questo punto. Mendes col Napoli ha lavorato bene pe… -

Ultime Notizie dalla rete : James Rodriguez

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...ULTIME NOTIZIE NEWS MERCATO – È arrivata l’ufficialità: super colpo dell‘Everton di Carlo Ancelotti, è James Rodriguez. Un obiettivo di mercato del quale si discute da diverse settimane. In passato il ...