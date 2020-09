Hong Kong, continuano gli scontri: arrestata ragazzina di 12 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Ad Hong Kong continuano le proteste e gli scontri, tra le vittime della brutalità della Polizia anche una ragazzina di 12 anni. Ad Hong Kong sono in corso scontri e proteste, nella giornata di ieri sono stati 300 i militanti arrestati per un dissenso scatenato dal rinvio delle elezioni del Consiglio legislativo. Si sarebbero dovute … Leggi su viagginews

repubblica : Hong Kong, proteste pro democrazia e contro il rinvio delle elezioni: almeno 100 arresti [aggiornamento delle 14:21] - Corriere : Proteste per la democrazia: 290 arresti a Hong Kong, 100 mila in piazza in Bielorussia - Agenzia_Ansa : Un centinaio di persone sono state arrestate dalla polizia a Hong Kong a causa delle proteste pro democrazia a Kowl… - syria_is_back : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? Aggiornamento #Instagram di FILA Hong Kong con i @BTS_twt - #JIMIN ?? - MeriemGhodhban1 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? Aggiornamento #Instagram di FILA Hong Kong con i @BTS_twt - #JIMIN ?? -