Fiamme in via Panoramica, nuovi focolai: scattano i soccorsi (Di lunedì 7 settembre 2020) Incendi a Salerno, chiusa via Panoramica: varchi solo per i residenti 5 settembre 2020 Bruciano ancora le colline salernitane. nuovi focolai si sono sviluppati in via Panoramica ed è scattato l'... Leggi su salernotoday

valigiablu : La tragedia dell’Amazzonia si ripete: la foresta pluviale brasiliana in fiamme, mentre Bolsonaro nega la realtà … - msg_emanuele : RT @1900_since: Ancora #FrancescoAcerbi ai microfoni sportivi che prova a spegnere le fiamme in casa #Lazio - BrunoMaggi : RT @valigiablu: La tragedia dell’Amazzonia si ripete: la foresta pluviale brasiliana in fiamme, mentre Bolsonaro nega la realtà https://t.c… - Majden3 : RT @valigiablu: La tragedia dell’Amazzonia si ripete: la foresta pluviale brasiliana in fiamme, mentre Bolsonaro nega la realtà https://t.c… - ajkconte : I turisti in costume salvano due villaggi dalle fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme via Pirri, va in fiamme un vecchio stabile in via Argiolas: il fuoco divora il legno Casteddu Online Furioso incendio nel fienile: i vigili del fuoco combattono ore contro le fiamme

RECANATI - Furioso incendio distrugge un fienile a Recanati: i vigili del fuoco faticano ore per contenere le fiamme e sono ancora al lavoro sul posto dopo l'allarme partito intorno alle 22 di ieri se ...

Auto prende fuoco lungo via Montanara a Casalfiumanese. Nessun ferito

Vettura in fiamme questo pomeriggio intorno alle 17:30 sulla Montanara tra Casalfiumanese e Fontanelice. La persona alla guida, accortasi del fuoco, ha subito accostato a lato strada fuori dalla carre ...

RECANATI - Furioso incendio distrugge un fienile a Recanati: i vigili del fuoco faticano ore per contenere le fiamme e sono ancora al lavoro sul posto dopo l'allarme partito intorno alle 22 di ieri se ...Vettura in fiamme questo pomeriggio intorno alle 17:30 sulla Montanara tra Casalfiumanese e Fontanelice. La persona alla guida, accortasi del fuoco, ha subito accostato a lato strada fuori dalla carre ...