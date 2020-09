Enrico Papi, tragico lutto: “Eri il regalo più bello della mia vita” (Di lunedì 7 settembre 2020) È un giorno di lutto per Enrico Papi. Il famoso conduttore televisivo, tornato alle redini del programma Guess My Age, ha perso in queste ore sua madre, Luciana. La donna, 81 anni compiuti appena cinque giorni fa, è morta a seguito di una malattia. È stato lo stesso personaggio televisivo a dare la notizia a tutti coloro che lo seguono sui suoi profili social, pubblicando un toccante messaggio d’addio. Parole che hanno commosso il pubblico nel più profondo. Il messaggio commemorativo di Enrico Papi Enrico Papi, nel tragico dolore che sta vivendo in questo momento, ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un post commemorativo per la madre, deceduta a seguito di una malattia. Ha pubblicato una foto ... Leggi su velvetgossip

