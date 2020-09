Dracula a Napoli, al via il tour notturno nella tomba del famoso vampiro (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sabato 12 settembre una straordinaria visita guidata alla tomba del Conte Dracula e alla Chiesa di Santa Maria La Nova che aprirà eccezionalmente le sue porte in tarda serata per consentirci di ammirare nelle tenebre della notte la presunta tomba di uno dei personaggi più famosi della storia. Secondo una ricerca tutt’ora in corso è probabile che il famigerato conte Dracula sia seppellito a Napoli, all’interno dello splendido Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. La ricostruzione storica alla base di questa teoria narra che il conte Dracula non morì in guerra, ma venne catturato e imprigionato dai turchi, e sua figlia Maria, residente a Napoli, riuscì a ... Leggi su anteprima24

Napoli non è solo pizza. Sono tanti i luoghi da visitare. Vediamo insieme alcuni dei più interessanti. La settecentesca Cappella Sansevero che custodisce il Cristo Velato è un luogo affascinante, mist ...

