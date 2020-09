De Rossi a tutto campo: “Simone Inzaghi e Gattuso mi hanno stupito. Alla Fiorentina…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Daniele De Rossi dopo la parentesi Boca ha dato l'addio al calcio giocato per sedersi in panchina. L'ex centrocampista a breve inizierà il corso per diventare allenatore e dopo aver vinto il "Premio Calabrese", l'ex giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni Alla stampa.DE Rossi E IL FUTUROcaption id="attachment 927201" align="alignnone" width="300" De Rossi (getty images)/captionDe Rossi ha parlato del presente e dei suoi obiettivi: "Sono in attesa di sapere quando potrò iniziare a fare il corso. Lavoro con lo staff che ho creato e cerchiamo di entrare in sintonia. Guardiamo le partite perché non possiamo girare per i ritiri. Ci confrontiamo e cerchiamo di entrare sulla stessa lunghezza d'onda per cominciare al meglio. Ho grande voglia e ho qualche idea, ma prima di ... Leggi su itasportpress

