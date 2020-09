Crysis Remastered su PC avrà la modalità grafica 'Can it Run Crysis?' (Di lunedì 7 settembre 2020) Crysis Remastered di Crytek è arrivato su Nintendo Switch a luglio, ma il team di sviluppo ha speso più tempo per perfezionare la grafica su altre piattaforme. Di recente lo studio ha svelato il ray-tracing e le texture con risoluzione 8K, ma non è tutto. I giocatori PC potranno usufruire di un'impostazione grafica esclusiva chiamata "Can it Run Crysis?".Come rivelato su Twitter in un nuovo screenshot del gioco, questa modalità ha lo scopo di spremere a dovere i PC. Altre caratteristiche grafiche degne di nota includono campi di profondità "all'avanguardia", SVOGI per l'illuminazione globale, motion blur e altro ancora. Quindi dovrebbe essere interessante vedere come questa nuova impostazione grafica ... Leggi su eurogamer

