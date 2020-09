Chi è Didier Raoult, il “pescatore di microbi” venerato come un santone anti-Covid (e temuto da Macron) (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembre Quando giovedì scorso il primo ministro francese, Jean Castex, annunciava nuove misure restrittive per tentare di arginare l’aumento di casi di Coronavirus in Francia, a Marsiglia davanti ai media si presentava in conferenza stampa una strana alleanza politica. Era composta dalla sindaca ecologista Michèle Rubirola e dal leader dell’opposizione marsigliese, uniti per protestare contro «l’ennesima imposizione di Parigi». Al loro fianco c’era Didier Raoult, microbiologo e medico ribelle, già profeta di cure alternative anti-Covid, diventato in Francia il simbolo del populismo anti-lockdown. Il medico che ha ricevuto i complimenti di Trump Il medico aveva ... Leggi su open.online

Chi Didier Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chi Didier