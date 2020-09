Catherine Spaak: “Ho avuto un’emorragia cerebrale” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Non provo nessuna vergogna a parlarne. Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo. Sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice“. A rivelarlo è Catherine Spaak, 75 anni che, ospite della prima puntata della nuova stagione di “Storie Italiane” su Rai1, ha confidato a Eleonora Daniele i suoi problemi di salute per dare forza a chi si trova nella sua stessa situazione. “Voglio che alle persone arrivi un messaggio: se siamo malati non dobbiamo vergognarci – ha aggiunto -. Un’emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi sono qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va ... Leggi su ilfattoquotidiano

