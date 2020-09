Casta, anticasta e referendum: sulla qualità della democrazia non si scherza (Di lunedì 7 settembre 2020) Uno degli elementi che il singolare e sempre più ingarbugliato dibattito sul referendum che taglia i parlamentari sta riproponendo alla nostra attenzione è che è sempre più difficile capire chi, oggi, in Italia rappresenta la “Casta” politica e chi interpreta, e quindi rappresenta, la cosiddetta “anti Casta”. È una operazione complessa dipanare questa matassa. Ma ci provo anche se è difficile farsi capire.Dunque, secondo la vulgata principale l’antiCasta oggi in Italia sarebbe rappresentata principalmente dal partito - cioè i 5 stelle - che conta il maggior numero di parlamentari, di ministri, di sottosegretari e forse dei membri del Cda dei maggiori centri di potere nel nostro paese. Cioè, per capirci, ... Leggi su huffingtonpost

