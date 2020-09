Beirut, a un mese dall'esplosione il cane Flash individua un battito cardiaco (Di lunedì 7 settembre 2020) Beirut, Libano: a un mese esatto dall'esplosione che lo scorso 4 agosto ha ucciso 190 persone, Flash, il cane della squadra di soccorso cilena, ha individuato un flebile battito cardiaco sotto le macerie (poi confermato da strumenti tecnici). Nel video, Flash applaudito come un eroe Video Elicottero Beirut NoneVideo esplosione Beirut Fuochi D'artificio Ecco gli istanti dell'esplosione nel deposito di fuochi d'artificio a Beirut che ...esplosione al porto di Beirut video Le drammatiche immagini dell'esplosione avvenuta a Beirut che ha mandato in ... Leggi su panorama

fattoquotidiano : Beirut, Oxfam: “A un mese dall’esplosione 70mila persone hanno perso il lavoro e non hanno i soldi per mangiare né… - vaticannews_it : #2settembre #PapaFrancesco all'#udienza generale prega per il #Libano ad un mese dall'attentato a Beirut. 'Un Paese… - DamascelliD : Un mese dopo esplosioni Beirut, in cui è rimasto ferito il caporal maggiore capo scelto Roberto Caldarulo, sono sta… - RRmpinero : RT @Medhope_FCEI: #Beirut un mese dopo le devastanti esplosioni. Continua la raccolta fondi della #FCEI per sostenere interventi di tipo sa… - CamHautant : RT @gajapell: #Beirut possibilità di trovare un essere umano ancora vivo sotto le macerie minime.A 1 mese esatto da#BeirutBlast gente +che… -