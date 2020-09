Alerion, informativa sul piano di buy-back (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Alerion Clean Power informa di aver acquistato, dal 31 agosto al 4 settembre 2020 inclusi, complessivamente 30.064 azioni proprie al prezzo medio di 6,4375 euro per azione, per un controvalore complessivo di 193.538,35 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2020. Il numero complessivo delle azioni proprie detenute dal Gruppo specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al 4 settembre compreso, è pari a 1.046.121 rappresentative del 2,04282% del capitale sociale. A Milano, seduta positiva per Alerion, che avanza bene e porta a casa un +1,25%. (Foto: American Public Power Association on Unsplash) Leggi su quifinanza

