Un gesto d’amore in totale sicurezza: doniamo il sangue (Di domenica 6 settembre 2020) Donare il sangue durante la pandemia non solo è possibile e si può fare in totale sicurezza, ma è ancora più necessario. Nelle ultime settimane le scorte di sangue sono diminuite in molte regioni: complici le partenze per il periodo estivo, sicuramente, ma soprattutto il timore persistente di recarsi presso le strutture sanitarie a donare. Secondo i dati più recenti, mancano ogni giorno all’appello tra le 600 e le 700 sacche di sangue, e a soffrire questa carenza sono anche le regioni che normalmente riuscivano a mettere a disposizione delle altre le proprie scorte in eccedenza. La conseguenza è che tanti interventi chirurgici programmati, in particolare quelli meno urgenti che già durante il lockdown erano stati rimandati, vengono nuovamente ... Leggi su ilblogdellestelle

