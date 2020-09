Rissa a Roma, muore un giovane. Notte di follia nella capitale (Di domenica 6 settembre 2020) Rissa a Roma la scorsa Notte a Colleferro dove un ragazzo di soli ventuno anni è rimasto vittima ucciso da calci e pugni. Ci sono dei fermi Violenta Rissa a Roma all’alba di sabato e domenica. Vicino la capitale, a Colleferro, un ragazzo di soli ventuno anni è rimasto vittima in una Notte di follia: il ragazzo è stato ucciso da violenti calci e pugni. Willy Monteiro, originario di Capo Verde ma residente a Paliano, in provincia di Frosinone, è la vittima della brutale violenza. Soccorso e trasferito in ospedale dai sanitari del 118, il ragazzo purtroppo è giunto al pronto soccorso senza vita. I carabinieri della Compagnia di Colleferro intervenuti sul posto dopo alcune segnalazioni, si stanno ... Leggi su bloglive

