Notte di sangue a Roma, il branco si scaglia contro 21enne e lo uccide (Di domenica 6 settembre 2020) Ucciso dal branco e lasciato senza vita sull’asfalto. Willy Monteiro aveva 21 anni ed è stato assalito da almeno cinque giovanissimi. Una Notte di follia, per ora senza spiegazioni o moventi. Willy Monteiro, originario di Capo Verde e residente con la famiglia a Paliano, in provincia di Frosinone, morto a terra dopo avere preso calci e pugni da un branco composto da almeno cinque giovanissimi come lui. Gli investigatori stanno cercando attraverso le testimonianze di alcuni testimoni che hanno assistito all’aggressione mortale, di ricostruire che cosa sia accaduto ad un giovane che non avrebbe nessun legame con la criminalità. Forse si è trovato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, forse – è agghiacciante pensarlo ma figura tra le ipotesi – ha pagato il colore ... Leggi su chenews

