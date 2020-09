Juventus, Bonucci: “De Ligt ci mancherà, su Chiellini…” (Di domenica 6 settembre 2020) Durante la conferenza stampa di rito alla vigilia della sfida in nazionale contro l’Olanda, il capitano Leonardo Bonucci tesse parole d’elogio per i due compagni di reparto nella Juventus. In particolare, Chiellini è un interprete eccezionale del ruolo, sicuramente tra i primi 5 del mondo insieme a Van Dijk: “Io penso che siamo tutti fortunati a vedere scontrarsi due dei più forti difensori al mondo Chiellini e Van Dijk. Tra i primi cinque sicuramente. Interpretano il ruolo in maniera perfetta. Giorgio si dimostra tra i più forti da 10 anni anni. Sulla tattica difensiva ci siamo evoluti, giochiamo uomo contro uomo”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: Suarez resta al Barcellona? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ecco Suarez: i dettagli ... Leggi su tuttojuve24

