Italia, Bonucci sicuro: «Questa non solo una seleziona ma una squadra unita» (Di domenica 6 settembre 2020) Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Olanda. Le sue parole Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Olanda in Nations League. Queste le parole del difensore azzurro. GRUPPO – «Abbiamo passato 10 mesi lontano, nei tre mesi in cui siamo stati in casa ci siamo sentiti spesso tra noi compagni e alcune volte anche con Mancini. Il gruppo è forte e desiderava vivere serate come quella dell’altra sera. Ognuno di noi ci tiene a far proprio il lavoro e compito all’interno di una squadra, che non è più una selezione ma è una squadra. Siamo diventati così con il tempo anche grazie ai giovani che hanno portato entusiasmo. Quel trasporto che c’è stato durante ... Leggi su calcionews24

