Grande Fratello Vip 5, Fausto Leali conferma la sua partecipazione: "I concerti riprenderanno nel 2021 e mi sono fatto due conti..." (Di domenica 6 settembre 2020) Fausto Leali ha confermato ufficialmente la propria partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip in un'intervista concessa al quotidiano Libero.Il cantante, che ha un passato "televisivo" notevole con esperienze in molteplici programmi come Music Farm, Volami nel cuore, Non sparate sul pianista, Tale e quale show, Ballando con le stelle, Ora o mai più e, recentemente, Il cantante mascherato, è stato molto sincero quando si è trattato di svelare i motivi che l'hanno spinto ad accettare l'invito di Alfonso Signorini. pubblicato su TVBlog.it 06 settembre 2020 17:31. Leggi su blogo

