Ferrari, Leclerc: “Macchina difficile da guidare, forse ho chiesto troppo…” (Di domenica 6 settembre 2020) Un botto tremendo e tanta delusione. Si potrebbe descrivere così il GP di Monza di Charles Leclerc che proprio nel momento in cui il suo Gran Premio stava svoltando, si è trovato nel muro di gomme della Parabolica.LE PAROLE DI Leclerccaption id="attachment 993825" align="alignnone" width="300" Leclerc (getty images)/captionAi microfoni di SkySport il monegasco ha espresso tutta la sua amarezza: "Se ho chiesto troppo? Non lo so, forse sì perchè sono andato a muro. La macchina era difficile da guidare, io ho fatto un errore e ora dobbiamo migliorare. Sono due weekend difficili. Il Mugello spero sarà meglio, sulla carta lo è. Devo recuperare nei prossimi 3-4 giorni per essere pronto per la prossima gara. Se ... Leggi su itasportpress

rtl1025 : ?? Il pilota della #AlphaTauri, Pierre #Gasly, vince il #GPMonza, davanti alla #McLaren di #Sainz e alla… - Agenzia_Ansa : #F1: incidente per Leclerc nel Gp d'Italia a Monza. Urto violento contro le barriere, il pilota monegasco sta bene.… - Agenzia_Ansa : #F1: nel caos di #Monza impresa di #Gasly, #Ferrari a picco. Incidente per #Leclerc (illeso), ritirato #Vettel… - Ansa_ER : F1: Leclerc, Ferrari difficile da guidare ma errore mio. 'Forse ho chiesto troppo alla macchina e ho preso il muro'… - Iron8292 : @SimonePini7 @SoloMilan68 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc È ovvio che la Ferrari stia “pagando” qualcosa... che… -