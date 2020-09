F2, gara sprint GP Italia 2020: risultati, ordine d’arrivo e classifica piloti, vince Ticktum (Di domenica 6 settembre 2020) Dan Ticktum vince gara sprint del Gran Premio di Monza di Formula 2, andata in scena nella mattinata di domenica 6 settembre. Dopo la vittoria di ieri targata Mick Schumacher, il figlio d’arte è di nuovo protagonista oggi, lottando per il podio ma rimanendo giù per un soffio. La vittoria va dunque al britannico di scuola Williams, secondo Ilott e terzo Lundgaard al termine di una gara emozionante. Di seguito l’ordine di arrivo e la classifica piloti aggiornata. ordine D’ARRIVO GP Italia DI FORMULA 2 gara sprint Ticktum Ilott Lundgaard Schumacher Deletraz Shwartzman Daruvala Aitken Mazepin Vips classifica ... Leggi su sportface

