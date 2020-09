Colleferro, giovane ucciso dopo rissa. 'Punito per aver difeso un amico'. Arrestati 4 ventenni (Di domenica 6 settembre 2020) Già quattro i giovani Arrestati dai carabinieri per l', il 21enne di origini capoverdiane picchiato a morte nella notte a Colleferro, a 50 vicino Roma. Si valuta anche l'aggravante dei motivi razziali:... Leggi su leggo

