Canoa, Campionati Italiani slalom 2020: nel K1 successi per De Gennaro e Horn (Di domenica 6 settembre 2020) Nella giornata odierna, presso lo Stadio della Canoa di Ivrea, sono stati disputati i Campionati Italiani assoluti di Canoa slalom 2020. Le gare sono hanno fornito delle indicazioni molto importanti ai tecnici Daniele Molmenti ed Ettore Ivaldi, i quali dovranno scegliere le squadre junior e senior che affronteranno gli unici due impegni internazionali di questa stagione: a Praga dal 18 al 20 settembre per i Campionati Europei Senior e a Cracovia dall’1 al 4 ottobre per gli europei junior e under 23. Giovanni De Gennaro è il nuovo campione italiano nel K1 grazie al miglior tempo in 80,77, che gli ha permesso di prevalere su Jakob Weger e Christian De Dionigi, terzo in 83,30. Nella canadese monoposto trionfa Raffello Ivaldi che chiude la ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Canoa, Campionati Italiani slalom 2020: nel #K1 successi per #DeGennaro e #Horn - IvreaSol : Oggi ad Ivrea le finali dei campionati italiani di Canoa slalom. Gli operatori #opsa della Croce Rossa Italiana, pr… - _collenews : IL CANOA CLUB STAGNO GAREGGIA NELLE ACQUE DEL LAGO DI CALDONAZZO. LE PERFORMANCE DEGLI ATLETI Il prossimo appuntame… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa Campionati Ivrea si prepara ad ospitare i Campionati Italiani Assoluti di canoa slalom giornalelavoce Canoa slalom, Campionati Italiani Ivrea 2020: si assegnano i titoli nazionali con un occhio agli Europei

Ad Ivrea domani si assegneranno i titoli italiani di canoa slalom, con la gara che sarà valida anche come selezione per gli Europei senior 2020, in programma a Praga dal 18 al 20 settembre, manifestaz ...

Campionati italiani di Canoa, speranze eporediesi: Ghisetti e Piatti vogliono stupire

La ventenne di Chiaverano: «All’inizio mi ribaltavo spesso, ora sono cresciuta». Il 21enne di Pavone: «Emozionante gareggiare nello Stadio di casa» ivrea. Dopo le buone prestazioni nella prima gara po ...

Ad Ivrea domani si assegneranno i titoli italiani di canoa slalom, con la gara che sarà valida anche come selezione per gli Europei senior 2020, in programma a Praga dal 18 al 20 settembre, manifestaz ...La ventenne di Chiaverano: «All’inizio mi ribaltavo spesso, ora sono cresciuta». Il 21enne di Pavone: «Emozionante gareggiare nello Stadio di casa» ivrea. Dopo le buone prestazioni nella prima gara po ...