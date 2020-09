Bale ora è un caso, il Real vuole cederlo ma non ci sono offerte (Di domenica 6 settembre 2020) Gareth Bale con il Real Madrid ha vinto tutto e più di una volta, ma la sua esperienza in Spagna è ormai agli sgoccioli. Tra infortuni e comportamenti opinabili fuori dal campo, il gallese non è comunque riuscito ad esprimere tutto il suo talento appieno e il suo mancato utilizzo post lockdown ha lasciato chiaramente intendere che l'ex Tottenham deve fare le valigie.Bale IN VENDITA, MA NESSUNO LO vuolecaption id="attachment 926241" align="alignnone" width="300" Bale Real Madrid (getty images)/captionLa voglia di Bale di ricominciare in qualche altro club c'è, ma il problema più grande al momento è che il Real Madrid per ora non ha ricevuto alcuna offerta. Lo stipendio da 15 milioni di euro frena i club ... Leggi su itasportpress

