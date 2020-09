Attilio Pierini è morto in un incidente: carriera e biografia. Chi era (Di domenica 6 settembre 2020) Attilio Pierini è morto in un incidente: carriera e biografia. Chi era Lutto nel mondo dello sport e del Basket in particolare: se ne va Attilio Pierini. Il cestista che tra un mese circa avrebbe compiuto 39 anni è deceduto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale. Si trovava insieme alla moglie 33enne che è ricoverata in gravi condizioni a Teramo. https://twitter.com/viveremarche/status/1275526134462119937/photo/1 Attilio Pierini: l’incidente sull’autostrada A24 Più o meno alle 17 di ieri, 23 giugno 2020, il cestista Attilio Pierini si trovava a bordo della sua Audi sulla A24 Roma-Teramo ... Leggi su termometropolitico

