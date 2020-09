Ultime Notizie Roma del 05-09-2020 ore 16:10 (Di sabato 5 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 5 settembre in studio Giuliano fiducioso il premier Giuseppe Conte Per quanto riguarda l’autunno tenta misure circostanziate per fare fronte all’emergenza coronavirus trova inopportuna l’ipotesi della riapertura degli stati i negazionisti risponde con i numeri della pandemia ancora in corso per quanto riguarda la scuola fa riferimento alle linee guida e spiega che si interverrà a caso per caso se servirà avremo la quarantena della classe Intanto il ministro della Salute sileri spiega che i casi sono in crescita ma la situazione non è critica gli ospedali non sono sotto stress spiega anche che il vaccino contro l’influenza stagionale sarà disponibile e la campagna mattina inizierà anche prima ospitando che aumenti il numero di coloro i quali vi ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Sileri: “Casi crescono ma situazione non critica” Fanpage.it Frase su veterani scatena bufera su Trump: "Soldati morti sono idioti"

Anche Fox News (rete vicina ai repubblicani) ha confermato la notizia data da "The Atlantic", secondo cui Donald Trump avrebbe definito "idioti" i militari morti durante la seconda guerra mondiale. A ...

Quasi tremila prof e bidelli fanno il test, alla fine nessuno è positivo al Covid

In porto tampone a 2100 persone di ritorno dalle ferie: solo 11 contagiati. Casani: «Controlli decisivi per evitare la seconda ondata» LIVORNO. Sono 2738 i lavoratori delle scuole livornesi (docenti e ...

