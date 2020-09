Trapani, tuonano gli ultrà: “Via Petroni non più gradito. Disposti a ripartire anche da categorie più basse” (Di sabato 5 settembre 2020) Ancora nubi nere si addensano sul cielo del Trapani Calcio. La squadra non puo' radunarsi perchè mancano i soldi per effettuare tamponi e test sierologici alla squadra. E’ l’argomento sulle pagine del Giornale di Sicilia che tratta delle difficoltà di Alivision nel far quadrare i conti. La proprietà del Trapani, infatti, non avrebbe ancora saldato il vecchio conto al centro Analisi di Alcamo che ammonta a circa 30.000 euro per il mese di maggio. E oggi gli ultras si fanno sentire visto che non vedono un futuro roseo del club con l'attuale proprietà. Il gruppo ultras del Trapani “2 Aprile 1905” con un comunicato attacca il gruppo Petroni e chiede di lasciare il club. I tifosi granata, inoltre, si dicono pronti a ripartire con un ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Trapani, tuonano gli ultrà: 'Via Petroni non più gradito. Disposti a ripartire anche da categorie più basse' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani tuonano Trapani, tuonano gli ultrà: “Via Petroni non più gradito. Disposti a ripartire anche da categorie più basse” ItaSportPress