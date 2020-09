Smalling alla Roma, cosa manca per il sì definitivo (Di sabato 5 settembre 2020) Ballano cinque milioni. Sul doppio binario: per Smalling con il Manchester United, per Milik con il Napoli. Dieci milioni in totale , che però per la Roma fanno tutta la differenza del mondo in un ... Leggi su corrieredellosport

