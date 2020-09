Salvini risponde a Conte: «Perché la MotoGP col pubblico e gli stadi chiusi?» (Di sabato 5 settembre 2020) Matteo Salvini ha replicato alla decisione del Premier Conte di non aprire ancora gli stadi Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato che è ancora presto per riaprire gli stadi in Italia. A rispondere a tale decisione è stato Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. «Non sono d’accordo sulla chiusura degli stadi. Non è una questione politica. Lo sport è passione, le partite di pallone, tennis, basket, pallavolo senza pubblico non mi paiono sport. commentando la ripartenza del campionato di calcio a porte chiuse. Ricordo a Conte, giusto per non farne una questione di partito, che nella Emilia Romagna governata dal Pd per il Gp di moto ... Leggi su calcionews24

