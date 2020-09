Pontinia, minaccia con un fucile i vicini: a casa gli trovano un vero e proprio arsenale (Di sabato 5 settembre 2020) Nella giornata di ieri, 4 settembre 2020, i militari della Stazione di Pontinia (Latina), unitamente a quelli di Latina Borgo Grappa, a seguito richiesta d’intervento da parte di una 50enne di Pontinia, hanno deferito in stato di libertà per i reati di “minacce” un 59enne del luogo. La donna ha riferito che, il giorno prima, era stata minacciata di morte insieme al proprio marito dal 59enne mentre quest’ultimo brandiva un fucile. A seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dello stesso, i militari rinvenivano nr. 3 fucili, una carabina ad aria compressa di libera vendita e nr. 7 cartucce cal. 35, tutte riconducibili al figlio 27enne che veniva quindi deferito per il solo reato di “omessa custodia di armi”. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

