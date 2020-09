Nave comparsa dopo un tifone, trovato un superstite: è sopravvissuto per tre giorni su una zattera (Di sabato 5 settembre 2020) È sopravvissuto per tre giorni su una zattera di emergenza prima che i soccorritori lo recuperassero nella notte nel Mare Cinese Meridionale. L’uomo, un filippino di 30 anni, è il secondo superstite dell’equipaggio della Nave cargo giapponese Gulf Lifestock 1, scomparsa mercoledì scorso con il suo carico di bestiame dopo essere stata rovesciata dal tifone Maysak, come riferisce la Bbc. A bordo c’erano con 43 persone dell’equipaggio e 6mila mucche. Le ricerche proseguono senza sosta, la guardia costiera giapponese e le unità delle Forze di autodifesa che continuano a setacciare l’area hanno già salvato un altro marinaio, un filippino di 45 anni, e poi hanno ritrovato in ... Leggi su ilfattoquotidiano

