F.1, GP Italia - Pole position per Lewis Hamilton (Di sabato 5 settembre 2020) Lewis Hamilton ha ottenuto la Pole position del Gran Premio d'Italia, ottava prova del Mondiale di Formula 1 2020. L'inglese della Mercedes ha segnato il nuovo record della pista con un tempo di 1:18.887 e ha anche segnato la media oraria più alta di tutti i tempi in F.1, con 264 km/h. Valtteri Bottas domani partirà dalla prima fila, dopo aver perso la Pole per appena 69 millesimi di secondo. Terzo tempo per Carlos Sainz, a otto decimi dalla vetta con la sua McLaren.Woking suona la carica. La McLaren ha stupito oggi, con Carlos Sainz che è riuscito a conquistare la terza posizione. Seppur lo spagnolo non si faccia illusioni sulla gara di domani, poiché il passo gara non è probabilmente da podio, il potenziale della MCL35 sembra essere comunque buono e ... Leggi su quattroruote

