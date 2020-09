F.1, GP Italia - Libere 3: Bottas precede le due McLaren (Di sabato 5 settembre 2020) Valtteri Bottas è stato il più veloce nella terza sessione di prove Libere del Gran Premio d'Italia, ottava prova del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha ottenuto un tempo di 1:20.089, candidandosi per la pole position che sarà assegnata questo pomeriggio. Alle sue spalle troviamo le due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris, staccate rispettivamente di due e tre decimi.Distacchi contenuti. Daniel Ricciardo ha ottenuto il quarto tempo oggi, confermando la competitività della sua Renault. Tuttavia, l'australiano ha dovuto abbandonare anticipatamente la sessione per colpa di un problema tecnico che lo ha costretto a parcheggiare a bordo pista. Il team ha immediatamente fatto sapere che non dovrebbe essere un guasto grave, anche se il rumore che veniva dalla power unit della ... Leggi su quattroruote

