Barcellona, Vidal e Suarez si allenano da soli: chiusura vicina per Inter e Juve (Di sabato 5 settembre 2020) Si avvicina la chiusura di Inter e Juve per Arturo Vidal e Luis Suarez: i due giocatori si stanno allenando da soli Questa mattina il Barcellona si è ritrovato alla Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, il centro di allenamento blaugrana, per una seduta di allenamento. Secondo fonti spagnole Luis Suarez e Arturo Vidal si starebbero allenando da soli per ordine del tecnico Koeman. I due giocatori, a un passo dal trasferimento rispettivamente alla Juve e all’Inter, non stanno svolgendo la seduta con i compagni e aspettano di fare le valigie e volare in Italia. Possibili importanti novità nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L'Inter è alla disperata ricerca del tesoretto per dare l'assalto al grande obiettivo di Conte per il centrocampo, N'Golo Kanté, e sul mercato potrebbe finire il grande acquisto di gennaio, Christian ...

Inter mercato bloccato: Suning non spende più e si deve viaggiare a costo zero

La direttiva del governo cinese è chiara da tempo: stop a investimenti eccessivi in aree non strategiche per l’interesse e l’economia nazionale. Il coronavirus ha fatto il resto. Si è così passati dal ...

