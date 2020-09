Angelo Vassallo 10 anni dopo: un omicidio senza colpevoli (Di sabato 5 settembre 2020) Dieci anni fa, in questa data moriva Angelo Vassallo, sindaco di Pollica (Salerno). Nove colpi di pistola calibro 9, sparati a bruciapelo, uccisero il “sindaco pescatore” mentre rincasava con la sua auto. Un delitto senza colpevoli,ancora oggi, nonostante le numerose piste investigative battute di volta in volta da Procura di Salerno e forze dell’ordine, alla ricerca del nome, o dei nomi, che si celano dietro l’ assassinio di un amministratore che in 15i anni, trasformò un Comune del Cilento, in una delle mete turistiche più gettonate d’Italia. Un piccolo, grande miracolo economico, che avrebbe attratto interessi più o meno leciti, compreso lo spaccio di droga, quella droga alla quale proprio il sindaco aveva dichiarato guerra. Sarebbe ... Leggi su ildenaro

