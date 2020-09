Verbali Cts, 15 marzo “Norma di salvaguardia sul nostro operato o dimissioni” (Di venerdì 4 settembre 2020) Cts, verbale n.28 del 15 marzo: “Norma salvaguardia o dimissioni” “Il Cts rinnova con fermezza la necessità di una norma di salvaguardia che tuteli l’operato dei membri del Cts rappresentando che, in mancanza di essa, il Cts rassegnerà in maniera unitaria il proprio mandato al sig. ministro della Salute ed al Capo del dipartimento della Protezione Civile”, è quanto emerge dal verbale dalla riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) del 15 marzo, pubblicato oggi insieme agli altri documenti integrali relativi alle raccomandazioni che gli esperti del Comitato esprimevano sull’epidemia di Covid in Italia per limitare il contagio. Nel verbale n.28 del 15 marzo si legge che i membri del Cts reiteravano la richiesta al ministro ... Leggi su tpi

