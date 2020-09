Us Open 2020, Shapovalov con un completo di Agassi: l’americano apprezza (FOTO) (Di sabato 5 settembre 2020) Denis Shapovalov è sceso in campo con un completo utilizzato precedentemente da Andrè Agassi, nel corso del terzo turno degli Us Open 2020. Il pluricampione Slam statunitense non ha ignorato l’omaggio della Nike, accolto dal canadese classe ’99, e ha pubblicato una FOTO di Shapovalov su Instagram. Agassi ha alluso probabilmente alla comparazione dei due completi, considerando probabilmente l’eccentricità ancora apprezzabile degli stessi, sebbene sia possibile che il suo fosse un accostarsi alla giovane promessa del tennis moderno, seppur quest’ultima abbia componenti stilistiche differenti dalle sue. View this post on Instagram 👀 A post shared by ... Leggi su sportface

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - Open_gol : La Lega cerca sostenitori al processo Open Arms e propone i voli low cost per seguire Matteo Salvini a Catania - Open_gol : «È grandioso non vedere più quelle enormi navi da crociera», dice l’attrice nel discorso di ringraziamento. Ma la f… - IPCEI : Io ho usato l'editor di Blogger solo fino al 2009 poi sono passato a Windows Live Writer e, quando è stato chiuso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Open 2020 Varlion sarà l'Official Racket del WPT Sardegna Open 2020 - presented by Enel Formiche.net Enrico Pergolesi (Diritti al Futuro): "Un impegno costante al servizio della città"

2' di lettura Senigallia 04/09/2020 - Sono nato a Senigallia nel 1977 quando “il ... li potete ritrovare sul sito di Open Municipio. L'esperienza in Consiglio mi ha insegnato a non promettere ...

LIVE US Open 2020 oggi, risultati 4 settembre DIRETTA: Naomi Osaka la spunta in tre set, vince anche David Goffin. Shapovalov sotto 1-2 con Fritz

22.54: Con un doppio fallo millimetrico Shapovalov concede il break a Fritz che si porta 5-3 e serve per il terzo parziale 22.54: L’estone Kontaveit batte 6-3, 6-2 la francese Linette e al quarto turn ...

2' di lettura Senigallia 04/09/2020 - Sono nato a Senigallia nel 1977 quando “il ... li potete ritrovare sul sito di Open Municipio. L'esperienza in Consiglio mi ha insegnato a non promettere ...22.54: Con un doppio fallo millimetrico Shapovalov concede il break a Fritz che si porta 5-3 e serve per il terzo parziale 22.54: L’estone Kontaveit batte 6-3, 6-2 la francese Linette e al quarto turn ...