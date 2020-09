Supercoppa A1 2020, Olimpia Milano-Brescia 81-67: cronaca e tabellino (Di venerdì 4 settembre 2020) L’AX Armani Exchange Milano è inarrestabile. Luigi Datome e compagni battono in maniera netta anche Brescia con il punteggio di 81-67, mantenendo la testa del girone A a punteggio pieno e proiettandosi, ormai, verso il turno successivo. Milano parte subito alla grande, trascinata da un sontuoso Delaney, che mette alle corde la difesa di della Germani: la formazione di Ettore Messina chiude il primo quarto doppiando il punteggio degli avversari con un pesante 24-12. Nella seconda frazione Brescia trova un’ottima reazione, ma purtroppo non basta a colmare il largo gap creatosi nei primi dodici minuti, chiudendo sotto per 44-35. Il terzo quarto risulta abbastanza equilibrato, ma a far la differenza è ancora una volta la qualità dell’Olimpia e, soprattutto di Delaney, ... Leggi su sportface

FINISCE QUI! Milano conquista la quarta vittoria nella Supercoppa Italiana 2020 e si conferma in vetta al gruppo A. Grande prestazione di Malcolm Delaney che ha messo a referto 25 punti; mentre a Bres ...

