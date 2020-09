Serious Sam 4 non avrà come sottotitolo 'Planet Badass' e gli sviluppatori ci spiegano perché (Di venerdì 4 settembre 2020) L'ultimo capitolo di Serious Sam è stato annunciato per la prima volta nel 2018. Anche se il gioco era noto come Serious Sam 4: Planet Badass, arriverà su PC e Stadia alla fine di questo mese senza sottotitoli. Daniel Lucic, communications manager presso Croteam, ha spiegato a Kotaku il vero motivo per cui "Planet Badass" è stato rimosso da Serious Sam 4."Localizzeremo Serious Sam 4 in più lingue", ha scritto Lucic via e-mail. "Durante le discussioni con i team di localizzazione, abbiamo concluso che tradurre "Planet Badass" mantenendo intatta l'idea originale è quasi impossibile. Immagino sia lo stesso con qualsiasi gioco di parole, è solo un buon gioco di ... Leggi su eurogamer

infoitscienza : Serious Sam 4: la papamobile è un mech corazzato, si combatte in Vaticano - infoitscienza : Serious Sam 4 ha una strana idea della papamobile - infoitscienza : Serious Sam 4: un nuovo video di gameplay mostra la Papamobile | News - Majo__ITA : RT @Majo__ITA: Serious Sam The First Encounter è gratis su GoG, ma solo per oggi! Quindi muovetevi - parliamodivg : Non vediamo l'ora arrivi anche su GREZZODUE2 #Papamobile #SeriousSam4 -