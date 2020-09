Rolex, ecco perché il nuovo Submariner è già un classico (Di venerdì 4 settembre 2020) Rolex ama le sfide della precisione e dell'eccellenza, ma c'è una sfida che forse più di tutte, ha caratterizzato il percorso creativo della maison fin dai suoi albori: quella dell'impermeabilità. Simbolo perfetto di quesa continua ricerca è la famiglia dei Submariner, linea alla quale la casa della corona dedica oggi un importante restyling. Pur mantenendone intatta l’essenza, i nuovi Submariner di Rolex si presentano più aggraziati nelle linee e ancora più performanti Oyster Perpetual SubmarinerOyster Perpetual SubmarinerAlain CostaLa cassa Garantita impermeabile fino a 300 metri di profondità, la cassa Oyster viene oggi proposta in una taglia più ampia: 41 mm (invece dei precedenti 40 mm). La corona di carica Triplock ... Leggi su gqitalia

il_renee : RT @ilfoglio_it: La prestigiosa Wind Vintage venderà un Rolex Daytona “Oyster Sotto” Paul Newman. Due anni fa un modello identico fu battut… - ilfoglio_it : La prestigiosa Wind Vintage venderà un Rolex Daytona “Oyster Sotto” Paul Newman. Due anni fa un modello identico fu… - Chrono85 : #Rolex #Submariner #Datejust #Ghieraverde #Kermit #Movimento3235 Ragazzi ecco in anteprima i nuovi modelli che pres… - Rolex_dont_cry : RT @LauraSulejmani3: Con le peggio occhiaie del secolo, stamani finalmente, voglio scrivere cosa ne penso del disco..???? (Ieri non ero molto… - Rolex_dont_cry : RT @goghsplume: ecco bella a tutti è partita dedicato a te ora non si balla più ora si piange -

Ultime Notizie dalla rete : Rolex ecco Perché il nuovo Rolex Submariner è già un classico GQ Italia L’orologio delle sfide negli abissi del mare: il lancio del nuovo Submariner di Rolex

Quando si ha a che fare con il tempo tutto può accadere. Così dall’incontro tra due personaggi romanzeschi agli antipodi, Capitan Nemo e il Bianconiglio può nascere un prodigio. Un orologio che consen ...

Rolex Daytona: l’altro esemplare di Paul Newman che batterà ogni record di vendita

Ecco il Rolex Cosmograph Daytona “Oyster Sotto” Paul Newman con quadrante nero e lunetta, da indossare al polso se si vuole investire una cifra con molti zeri Leggere insieme, in un articolo sugli oro ...

Quando si ha a che fare con il tempo tutto può accadere. Così dall’incontro tra due personaggi romanzeschi agli antipodi, Capitan Nemo e il Bianconiglio può nascere un prodigio. Un orologio che consen ...Ecco il Rolex Cosmograph Daytona “Oyster Sotto” Paul Newman con quadrante nero e lunetta, da indossare al polso se si vuole investire una cifra con molti zeri Leggere insieme, in un articolo sugli oro ...