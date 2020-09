Riduzione dei deputati: il dibattito in Assemblea Costituente (Di venerdì 4 settembre 2020) A volte è sorprendente constatare che non abbiamo memoria. Sta accadendo anche nel dibattito sul referendum costituzionale per la Riduzione del numero dei parlamentari. Qual è il rapporto ideale tra deputati e abitanti? A questa domanda hanno già dato una risposta in Assemblea Costituente. È interessante rivedere come si è sviluppato il confronto e qual è stata la decisione finale. di Rocco Artifoni (Foto di Futura Umanità) Nella seduta di mercoledì 18 settembre 1946 la seconda (...) - Politica / Parlamentari, , Referendum costituzionale, Riduzione parlamentari, Assemblea Costituente Leggi su feedproxy.google

marcotravaglio : FINE DEGLI ALIBI Molti propagandisti del No puntano tutto sulla paura, spaventando i cittadini con minacce terroris… - simonebaldelli : Per @FedericoDinca il #TagliodeiParlamentari darà 'maggiore efficacia' al parlamento. Che cos'è l'efficacia del par… - Mov5Stelle : 'Sono favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari. Ritengo che ci possa essere maggiore efficienza, spero… - fcin1908it : Serie A, il CTS nega la riduzione dei tamponi. Spadafora a Speranza: 'Perché no?' - - lucagira : RT @simonebaldelli: Per @FedericoDinca il #TagliodeiParlamentari darà 'maggiore efficacia' al parlamento. Che cos'è l'efficacia del parlame… -