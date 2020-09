«Qui non ci sono fascisti in piazza, ma solo italiani» (Di venerdì 4 settembre 2020) Già conosciamo la risposta che darà il leader della Lega: non posso mica conoscere tutte le persone che mi chiedono di farsi una foto con me. Prevedibile, perché un caso simile avvenne nel 2018 quando strinse la mano a Luca Lucci, ultras del Milan condannato per spaccio, durante il raduno della Curva Sud rossonera. Insomma, il caso Salvini e Baldassarri è un qualcosa di già visto e rivisto che porterà allo stesso epilogo. LEGGI ANCHE > Salvini, ma gli spacciatori non andavano considerati come assassini? Contestualizziamo. Mercoledì 2 settembre, durante una tappa del suo lungo tour elettorale, il segretario del Carroccio tiene un comizio a Roncadelle, in provincia di Brescia, a sostegno della candidata sindaco Elisa Regosa. E da quel palco tiene a precisare: «Qui non ci sono fascisti in ... Leggi su giornalettismo

Capezzone : +++Per non dimenticare+++ Domani, 4 settembre, sarà il tredicesimo anniversario della morte di #GigiSabani, aggredi… - AlbertoBagnai : Questo è il capo della CONSOB tedesca, quella che invece di investigare su Wirecard ha denunciato i giornalisti del… - team_world : L'attesa è terminata: Hardin e Tessa ti aspettano al cinema in AFTER 2 ? ? Scopri perché è un film da NON PERDERE… - cosimo1313 : RT @Capezzone: +++Per non dimenticare+++ Domani, 4 settembre, sarà il tredicesimo anniversario della morte di #GigiSabani, aggredito da cer… - VaeVictis : RT @Joe911S: Io insisto a dire che l'essere onesti non ha nulla a che fare con la legge, ma con la cultura sociale. Qui un negozietto SELFS… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui non Roma, Dan Friedkin: "Qui non per business, ma per passione" la Repubblica “A nove anni dal mio naufragio, l’Europa resta un sogno che uccide”

Ecco: il problema è che non ci sono strappi nella memoria. Nove anni fa, nove anni! Era marzo mi sono imbarcato con i migranti, ho attraversato il mare, siamo affondati verso Lampedusa, ci hanno salva ...

Berlusconi positivo al Covid, i figli e la festa all'Anema e Core. Ma a Capri dicono: non si sono infettati qui

Nei tre bar della piazzetta non ci sono più di 18 tavolini occupati. La gente gira con la mascherina, come obbliga l'ordinanza del sindaco Marino Lembo. «Capri isola sicura» dice lo slogan dell'associ ...

Ecco: il problema è che non ci sono strappi nella memoria. Nove anni fa, nove anni! Era marzo mi sono imbarcato con i migranti, ho attraversato il mare, siamo affondati verso Lampedusa, ci hanno salva ...Nei tre bar della piazzetta non ci sono più di 18 tavolini occupati. La gente gira con la mascherina, come obbliga l'ordinanza del sindaco Marino Lembo. «Capri isola sicura» dice lo slogan dell'associ ...