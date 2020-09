Questo smartphone OPPO ha un telaio con design decisamente particolare (Di venerdì 4 settembre 2020) OPPO ha depositato un brevetto circa un inedito smartphone caratterizzato da un singolare telaio con design a nido d'ape L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Simonezico79 : @andreagale @SamsungItalia A questo prezzo è un smartphone di nicchia che non venderà molto ... Penso che ci vorrà… - DarioConti1984 : Questo smartphone ha una cover posteriore decisamente singolare - green_milano : RT @Tecno_Corriere: Tre fotocamere posteriori che ruotano sul davanti per realizzare selfie di alta qualità. È questo l’asso nella manica d… - Tecno_Corriere : Tre fotocamere posteriori che ruotano sul davanti per realizzare selfie di alta qualità. È questo l’asso nella mani… - Orwell1927 : @Graziel65255465 sono certo tu abbia compreso @piersileri perfettamente per quello che è e per come è, lasciamolo g… -