Prove libere 2 Gp Italia:Alpha Tauri sorprendente (Di venerdì 4 settembre 2020) La sessione di Prove libere 2 del Gp d’Italia non si differenziano molto dalla prima sessione. I piloti della Mercedes volano con Hamilton che si aggiudica la seconda sessione distaccando Bottas di soli due decimi che dimostra di avere un ritmo migliore. Gomme rosse che vengono utilizzate dalla maggior parte dei piloti anche in ottica di ritmo gara. Un ritmo di gara che la Ferrari non sembra avere con le rosse. Discorso simile per la Red Bull che con le rosse fatica tremendamente a trovare un passo che possa anche solo avvicinarsi a quello Mercedes. Prove libere 2 Gp Italia: sorpresa Alpha Tauri La grande sorpresa di queste prime due sessioni di libere, è sicuramente l’Alpha ... Leggi su sport.periodicodaily

