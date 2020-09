Pace fiscale: allo studio una rottamazione 4 per salvare i contribuenti dai debiti (Di venerdì 4 settembre 2020) Il prossimo 15 ottobre scade la moratoria delle cartelle esattoriali disposta nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Dal 16 ottobre, quindi, l’Agenzia delle Entrate potrà tornare a pretendere il pagamento dei debiti fiscali degli Italiani, siano essi contribuenti, aziende o liberi professionisti. Pace fiscale 2020 e rottamazione 4 Ovviamente l’economia degli italiani non è ancora uscita dalla pesante crisi provocata dall’emergenza sanitaria e l’unica alternativa possibile, in questo momento, sembrerebbe quella di una nuova rottamazione che consentisse agli italiani di mettersi in regola e saldare i propri debiti con agevolazioni e rateizzazioni. Proprio per questo motivo è al vaglio dell’esecutivo ... Leggi su notizieora

