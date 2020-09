Messi. “Mio figlio Thiago non voleva che ce ne andassimo da Barcellona. E’ stato un periodo duro per la mia famiglia” (Di venerdì 4 settembre 2020) Emergono retroscena sulla conferma di Messi al Barcellona. La pulce ha infatti ammesso a Goal quanto sia stato importante suo figlio Thiago nella permanenza in blaugrana: “Thiago non ne voleva sapere di cambiare città, scuola e amici. Piangendo diceva che non voleva che ce ne andassimo. E’ stato un periodo duro per tutta la mia famiglia, lo ammetto. Io sapevo cosa volessi fare nel mio futuro, anche se è stato difficile prendere una decisione. Fondamentale è stata anche mia moglie che mi ha sempre appoggiato”. Foto: Mundo Deportivo. L'articolo Messi. “Mio figlio Thiago ... Leggi su alfredopedulla

