Messi ha deciso: “Resto al Barcellona, ma Bartomeu non ha mantenuto la parola” (Di venerdì 4 settembre 2020) La telenovela è terminata. Lionel Messi rimane a Barcellona e lo annuncia con un'intervista esclusiva rilasciata a Goal Argentina. Dopo un lungo silenzio e botta e risposta tra club, giocatore e Liga la Pulga rimane, per ora, in maglia blaugrana.Messi RIMANE AL Barcellonacaption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="300" Messi (Getty Images)/captionQueste alcune delle parole del fuoriclasse argentino: "Ho detto alla società, soprattutto al presidente, che volevo andare via. Gliel'ho detto durante tutto l'anno. Pensavo che fosse il momento di farsi da parte. Credevo che il club avesse bisogno di gente più giovane, di gente nuova, e pensavo che si stava per concludere la mia avventura al Barcellona con grande dispiacere, perchè ho sempre ... Leggi su itasportpress

