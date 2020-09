M5s, più che gli Stati generali a questo punto mi aspetto gli ‘Stati colonnelli’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Il testo è scarno, di quelli propri dei comunicati che devono dire abbastanza ma non troppo: “Il gruppo M5S I Municipio Centro Storico di Roma comunica che da oggi sospende ogni attività ed iniziativa relativamente alla prossima campagna referendaria sul taglio dei parlamentari. Tale sospensione continuerà anche per le future elezioni comunali 2021 di Roma incidendo altresì sulla presentazione della lista candidature del nostro territorio. La presente decisione del gruppo è nata al fine di ottenere un sincero e proficuo confronto con i cosiddetti ‘vertici del Movimento’ su valorizzazione e considerazione dei gruppi territoriali di attivisti”. A leggerlo così, sembrerebbe un totale disastro territoriale del Movimento, laddove gli stessi attivisti si sono rotti i cosiddetti delle decisioni calate dall’alto o, al ... Leggi su ilfattoquotidiano

