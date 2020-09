Libano, l’incarico di primo ministro va ad un ambasciatore (Di venerdì 4 settembre 2020) L’attuale ambasciatore libanese in Germania Mustafa Adib dovrebbe essere designato il 31 Luglio come riportato anche da noto quotidiani italiani, come primo ministro incaricato della formazione del nuovo governo in Libano. Sul nome di Adib sono arrivati il gradimento dei principali partiti libanesi: dal movimento “Futuro” del sunnita Saad Hariri, dai cristiani del presidente della Repubblica Michel Aoun e anche degli sciiti di Hezbollah. Nelle ultime ore, in attesa di una nuova visita del presidente francese Emmanuel Macron, i partiti libanesi hanno anche avviato una discussione sulle possibili riforme istituzionali necessarie a rendere più efficace il sistema di governo del paese. Lo stesso Hezbollah si è detto pronto a discutere le modifiche che il ... Leggi su ildenaro

